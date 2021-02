Atac: Celli (Civica), azienda reti pubblica ma anche funzionante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fase nuova di rilancio "sarebbe servita ad Atac per affrontare le difficoltà di oggi". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Rtr, Svetlana Celli, riferendo sul suo contributo oggi in Aula. "L'ottimismo di questa maggioranza non spiega le proteste di piazza di tanti lavoratori. Atac certo deve restare pubblica, lo ripetiamo da tempo, ma non basta perché deve anche funzionare. In tutti questi anni di gestione a cinque stelle sono stati cambiati vertici più e più volte, abbiamo assistito a ritardi incomprensibili sulle riaperture delle stazioni di metropolitana, sulla manutenzione e sull'acquisto dei bus e a nessun miglioramento della qualità del servizio. Una gestione che non è stata capace di avviare il risanamento e neppure a dare seguito ad atti importanti approvati in quest'Aula, a cominciare dalla riattivazione della Roma-Giardinetti e dalla riapertura del Polo museale dell'Ostiense, su cui sono stati approvati ordini del giorno e mozioni. Oltre al rispetto che questa maggioranza ha fatto venir meno verso quei cittadini che si sono espressi nel referendum, una delle più alte forme di partecipazione a cui tanto si ispirava anni fa la maggioranza, visto che siamo in Aula solo su impulso del Tar".(Com)