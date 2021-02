Imprese: Parenti (Ue), competitività internazionale dipenderà da innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane potranno mantenere una leadership internazionale se riusciranno a garantire una carica di innovazione, ed è fondamentale che lo Stato investa nella scuola e nelle università. Così Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, intervenuto oggi al webinar “Green New Deal: l’industria sostenibile per la ripartenza del Made in Italy” organizzato da Sace. “Dobbiamo formare persone che siano in grado di pensare ad un mercato globale, senza dimenticare che tra le ragioni che in passato hanno contribuito a rendere l’Italia competitiva bisogna includere la nostra impronta umanistica”, ha detto. (Rin)