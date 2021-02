Brasile: Petrobras registra utile netto di 1,1 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha registrato un utile netto di 7,1 miliardi di real (1,1 miliardi di euro) nel 2020. Si tratta di una riduzione dell'82 per cento rispetto all'utile del 2019, a causa degli effetti della pandemia di coronavirus e della turbolenza sul mercato dei combustibili. Il prezzo del petrolio è crollato del 35 per cento nell'anno della pandemia e la valuta brasiliana, real, ha perso un terzo del valore contro il dollaro statunitense. Il risultato positivo è frutto di una ripresa soprattutto registrata nel quarto trimestre dell'anno, in cui la società ha registrato un utile di 59,8 miliardi di real (9 miliardi di euro). Nello stesso periodo del 2019, la società aveva anche subito perdite per 22,057 miliardi di real (3,4 miliardi di euro). (Brb)