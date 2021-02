Myanmar: premier Thailandia, incontro con inviato giunta militare non implica sostegno a golpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri della giunta militare, Wunna Maung Lwin, si è recato in visita a Bangkok, dove ha incontrato gli omologhi di Thailandia e Indonesia, rispettivamente Don Pramudwinai e Retno Marsudi. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri thailandese, Tanee Sanrat, secondo cui i tre ministri hanno partecipato a una riunione congiunta che non era precedentemente in programma e che, secondo fonti governative di Bangkok citate dal portale “Channel News Asia”, sarebbe avvenuta su proposta della Thailandia. Nei giorni scorsi la Marsudi aveva annunciato di aver declinato un invito in Myanmar, dopo che la notizia di un suo imminente arrivo era stata diffusa da fonti stampa locali. Voci che hanno spinto per due giorni consecutivi i manifestanti anti-golpisti a raccogliersi davanti alla sede dell’ambasciata indonesiana a Yangon. I dimostranti hanno esposto anche questa mattina striscioni come “Non negoziate con loro” e “Indonesia, non sostenere il dittatore”. (segue) (Res)