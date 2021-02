Myanmar: premier Thailandia, incontro con inviato giunta militare non implica sostegno a golpe (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proverbiale “goccia che fa traboccare il vaso”, dal punto di vista di Pechino, potrebbe essere stata la decisione del Myanmar di acquistare vaccini anti-Covid dall’India. Il governo di Naypyidaw ha ricevuto a fine gennaio da Nuova Delhi 1,5 milioni di dosi in dono, dando il via cinque giorni dopo alla sua campagna di vaccinazioni, e contestualmente ha firmato un accordo col produttore indiano Serum Institute per l’acquisto di 30 milioni di ulteriori dosi. Un duro colpo alla Cina, che si sta battendo proprio con l’India per vincere la partita della “diplomazia dei vaccini” in Asia meridionale e che al Myanmar ha promesso soltanto 300 mila dosi. La Cina non ha condannato esplicitamente il colpo di Stato in Myanmar e si è limitata a “prenderne atto”. “La Cina e il Myanmar sono buoni vicini. Speriamo che tutte le parti possano risolvere le loro divergenze nel quadro della Costituzione e della legge, salvaguardando la stabilità politica e sociale”, ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. Ma c’è di più: il 12 gennaio scorso, meno di tre settimane prima del golpe militare, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrava a Naypyidaw il comandante in capo delle forze armate birmane, il già citato Min Aung Hlaing, il generale salito al potere a seguito del colpo di Stato e sul quale sono ora puntati gli occhi degli osservatori internazionali. “La Cina – dichiarava quest’ultimo al termine della riunione – sarà sempre una buona amica del Myanmar, e la cooperazione amichevole tra i nostri Paesi andrà certamente ad approfondirsi sempre di più. Le forze armate sono pronte a svolgere un ruolo attivo in questo quadro”. (Res)