Albania: leader democratico Basha presenta programma ad ambasciatrice Usa in vista elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico albanese, Lulzim Basha, ha avuto oggi un incontro con l’ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, in cui ha presentato il programma del proprio partito in vista delle elezioni. Basha ha riferito sui suoi canali sociale di avere sottolineato durante l’incontro la necessità del sostegno Usa all’Albania e di una forte cooperazione. “Ho condiviso con lei il pio del partito per l'Albania e la necessità del sostegno americano e di una forte cooperazione tra Albania e Usa per aumentare lo sviluppo economico, attrarre investimenti statunitensi e rafforzare la lotta contro la criminalità e la corruzione", ha scritto Basha su Twitter. In precedenza, l'ambasciatrice ha rimarcato le aspettative di Washington affinché tutti i partiti politici che partecipano alle elezioni parlamentari del 25 aprile abbiano "candidati puliti". “Oggi ho avuto un incontro eccellente con Lulzim Basha. Ho sottolineato le aspettative degli Stati Uniti per i candidati puliti di tutti i partiti. Saremo sempre impegnati in forti relazioni tra Usa e Albania nel rispetto della decisione degli elettori del 25 aprile”, ha dichiarato a sua volta Kim. (segue) (Alt)