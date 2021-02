Albania: leader democratico Basha presenta programma ad ambasciatrice Usa in vista elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile nuovo governo dell'Albania procederà con una riforma per liberalizzare il mercato dell'energia elettrica, ha dichiarato ieri il leader del principale partito dell'opposizione albanese, Lulzim Basha, presentando il programma "l'Albania vince l'elettricità" in vista delle elezioni del 25 aprile. Secondo Basha, sarà possibile una riduzione dei costi delle bollette dell'elettricità per il 70 per cento dei consumatori albanesi. Basha ha inoltre annunciato il suo piano per collegare il gasdotto Transadriatico (Tap) con l'impianto di energia termica di Valona. "Sono impegnato nella fusione del mercato energetico con quello del Kosovo", ha aggiunto il leader dell'opposizione albanese. "L'Albania non può rimanere nello stesso posto con Rama (il premier Edi) per altri quattro anni", ha affermato Basha auspicando anche un ampliamento della produzione di energia da fonti rinnovabili. (segue) (Alt)