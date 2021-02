Albania: leader democratico Basha presenta programma ad ambasciatrice Usa in vista elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Albania vince" raggrupperà attorno al Pd tutti i partiti dell'opposizione unita, con l'eccezione del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) che si presenterà da solo al voto del 25 aprile. Nei giorni scorsi Basha ha infatti incontrato la leader dell'Lsi Monika Kryemadhi, moglie del presidente Ilir Meta, ufficializzando la scelta di correre in due liste separate. Nella coalizione con il Pd di Basha ci dovrebbero essere invece il Partito repubblicano, il Partito per la giustizia, l'integrità e l'unità, il Partito cristiano democratico, il Partito unità per i diritti umani e il Movimento per lo sviluppo nazionale. (Alt)