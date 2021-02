Covid: Orlando incontra Speranza, prossima settimana tavolo con parti sociali su vaccinazioni e protocollo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha incontrato nel pomeriggio il ministro della Salute, Roberto Speranza. Durante il colloquio, i ministri hanno deciso di convocare per la prossima settimana un tavolo congiunto con le parti sociali sul tema della verifica del protocollo di sicurezza e delle vaccinazioni sui luoghi di lavoro. E' quanto si legge in una nota del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Com)