Israele: Gantz a Netanyahu, stop a donazione vaccini ad altri Paesi

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha chiesto al primo ministro, Benjamin Netanyahu, di sospendere immediatamente la distribuzione di vaccini a Paesi terzi. In una lettera indirizzata al capo dell’esecutivo, Gantz ha accusato il rivale Netanyahu di aver agito senza “discussione nei forum pertinenti”. "Stiamo parlando di una decisione diplomatica e di sicurezza significativa, e in base a ciò, deve essere approvata secondo le procedure stabilite dalla legge", ha detto Gantz. A poco meno di un mese dalla quarta tornata elettorale, il ministro della Difesa, ex alleato di Netanyahu nel governo di unità nazionale, ha accusato il leader del Likud di aver agito senza trasparenza. "Questa non è la prima volta che importanti decisioni di sicurezza e diplomatiche vengono prese alle spalle dei funzionari competenti, con possibili danni alla sicurezza dello Stato, alle relazioni estere e allo Stato di diritto", ha aggiunto Gantz, riferendosi probabilmente agli accordi di normalizzazione raggiunti lo scorso anno tra Israele e alcuni Stati arabi e musulmani. (segue) (Res)