Israele: Gantz a Netanyahu, stop a donazione vaccini ad altri Paesi (2)

- Ieri, 24 febbraio, l’ufficio del primo ministro ha annunciato l’invio dei vaccini in eccesso a Paesi alleati a livello diplomatico. Sebbene l’esecutivo di Gerusalemme non abbia diffuso la lista dei Paesi, l’emittente televisiva “Kan” ha riferito che 19 Stati riceveranno tra mille e 5 mila dosi di vaccino Moderna, vi sono Mauritania, Cipro, Ungheria, Guatemala, Repubblica Ceca, Maldive, Etiopia, Ciad, Kenya, Uganda e Guinea. Finora, 4,5 milioni di israeliani hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 3,2 milioni entrambe le dosi. In tal modo, Israele è il primo Paese al mondo per dosi pro capite somministrate. (Res)