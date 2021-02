Cultura: "Fescina" di Quarto (Na) luogo del cuore Fai più votato in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il 6 maggio 2020 quando, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il Fai-Fondo ambiente italiano dava il via con grande passione civile alla decima edizione de “I luoghi del cuore”, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’invito rivolto agli italiani, potente e di notevole impatto emotivo, era quello di esprimere l’amore per il proprio Paese in un momento di così grande difficoltà, votando i luoghi a loro più cari, quelli di cui avevano sentito fortemente la mancanza nei giorni passati giocoforza chiusi in casa ea cui avrebbero voluto assicurare, grazie a questo censimento, tutela e valorizzazione. E la risposta a questa esortazione è stata davvero eccezionale, fa sapere il Fai: "i voti raccolti fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3 per cento del totale)". La classifica dei “Luoghi del cuore” è consultabile sul sito www.iluoghidelcuore.it. "Un progetto di sempre maggiore successo - spiega una nota del Fai - con oltre 9.630.000 voti raccolti in totale dalla prima edizione del 2003 a oggi, in grado di amplificare in modo semplice e diretto il bisogno di essere ascoltati di tantissimi cittadini, ben consapevoli che abitare in centri urbani, piccoli o grandi che siano, con un tessuto tutelato e valorizzato, rappresenti un elemento di benessere, tanto quanto l’essere circondati da un paesaggio e da un ambiente ben conservati". In Campania sono stati raccolti 167.236 voti, e ben 25 luoghi hanno ottenuto più di 2000 voti. Ad aggiudicarsi il podio della regione con 8.626 voti il monumento funebre di età romana noto come "Fescina", sito a Quarto (Na), all'interno dell’area dei Campi Flegrei nella Necropoli di Via Brindisi. Il luogo, che necessita di interventi di manutenzione, di illuminazione e il rifacimento dei percorsi interni, è sostenuto dal comitato “Archeo Flegreo - I tesori nascosti di Quarto”, impegnato nella valorizzazione dell'area archeologica poco conosciuta, ma ricca di storia romana. (segue) (Ren)