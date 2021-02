India-Cina: stampa, ancora tensione ai confini contesi Sikkim e Arunachal Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Cina hanno completato il disimpegno militare nell’area del lago Pangong, nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), ma la tensione è ancora alta nelle aree di Gogra-Hot Springs, dove l’Esercito cinese ha ammassato truppe a Mabdo La, nell’area di Depsang e nel punto di Daulat Beg Oldi (Dbo). Inoltre, l’Esercito cinese sta costruendo infrastrutture in un altro settore conteso, in corrispondenza degli Stati indiani del Sikkim e dell’Arunachal Pradesh. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Il giornale cita, in particolare, un incremento di uomini e mezzi al passo di Naku La, nel Sikkim settentrionale, dove a gennaio c’è stato uno scontro tra militari, e la costruzione di tre nuovi ponti e di 66 chilometri di strada nel distretto dell’Alto Subansiri, nell’Arunachal Pradesh.(Inn)