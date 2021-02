Imprese: Ricci (Sace), vogliamo essere fattore abilitante della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace deve agire nel ruolo di facilitatore della transizione verde, dal momento che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 sarà necessario il contributo delle imprese. Così Alessandra Ricci, responsabile del programma green e Garanzia Italia di Sace, intervenuta oggi al webinar “Green New Deal: l’industria sostenibile per la ripartenza del Made in Italy” organizzato da Sace. “Proprio in questo spirito il governo italiano ci ha messo a disposizione Garanzia Italia, per accompagnare le imprese nella transizione rilasciando garanzie di natura pubblica per investimenti o progetti di natura ambientale”, ha spiegato, ribadendo l’impegno di Sace ad essere “fattore abilitante della transizione”, aiutando le imprese a costruire pacchetti finanziari in grado di sostenere gli investimenti. La finanza, ha concluso, deve “accompagnare le imprese nella realizzazione dei propri investimenti”. (Rin)