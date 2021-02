Governo: De Chirico (Fi), con Gelmini e Morelli più attenzione a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere Comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Con la nomina di viceministri e sottosegretari, il governo è pronto a lavorare per il bene dell'Italia. Con Gelmini e Morelli, Milano sarà maggiormente considerata e rispettata in netta discontinuità rispetto al secondo governo Conte. Dopo essermi congratulato con la collega di partito, ho accolto con felicità la nomina del mio omonimo amico della Lega che con la sua azione ministeriale, sono certo, porrà un freno alla deriva talebana che ha sconvolto la mobilità milanese, dopo dieci anni di pericolosissime piste ciclabili disegnate sull'asfalto, che non rispettano nemmeno il codice della strada. La sua nomina, non osteggiata dal Pd romano, evidenzia la necessità di rivedere certe ideologie green. Sono certo che il ministro Gelmini riattiverà finalmente il processo verso l'autonomia. A lei garantirò il mio contributo per far ripartire la locomotiva d'Italia. Milano ha bisogno di più autonomia e investimenti in infrastrutture, con il ministro Gelmini e il viceministro Morelli il sogno può diventare realtà. Il loro contributo in campagna elettorale sarà determinante per sconfiggere la sinistra borghese e salottiera che ha portato la nostra città all'oblio. Ora che c'è un nuovo governo e che lo slittamento delle elezioni sembra ormai cosa certa, immagino quanto il sindaco Sala stia rosicando nell'aver anticipato di molto l'annuncio della sua ricandidatura".(Com)