Covid: Ad AstraZeneca, non serve condivisione brevetti, questione è produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è una questione di condivisione di brevetti, ma di capacità produttiva. Lo ha detto l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, nella audizione presso la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Envi) del Parlamento europeo. "Non è la condivisione dei brevetti il problema, ma aumentare la produzione. L'industria lavora 24 ore al giorno per accrescerla, ma bisogna capire che per produrre in un nuovo sito bisogna formare le persone", ha detto. Quindi, "non serve il brevetto se non si sa come produrlo", ha sottolineato. "Noi inviamo ingegneri nei siti di produzione per spiegare, ma serve tempo per testare, convalidare il lavoro nei siti. Non è facile aggiungere siti produttivi", ha sottolineato specificando che non è questione di brevetti, ma di "produzione". (Beb)