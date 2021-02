Energia: Benamati (Pd), deleghe al ministero della Transizione ecologica sfida cruciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema energetico italiano - prosegue il deputato democratico -, che si connota come uno dei più attrattivi e dinamici in Europa verso la riduzione delle fonti fossili e per la penetrazione delle rinnovabili, rimane quindi un elemento centrale di competitività del Paese. Per questo è importante che la riorganizzazione del comparto avvenga con la cura più attenta, evitando ogni inconveniente e cogliendo l'occasione per rimuovere blocchi e impedimenti legislativi che hanno sino ad oggi rallentato l'attuazione del PNIEC. Siamo sicuri - conclude - che i ministri competenti, con l'autorevole guida del Presidente del Consiglio, sapranno ben interpretare la delicatezza del passaggio che in ogni caso dovrà vedere anche il concorso costruttivo del Parlamento". (Com)