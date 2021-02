Russia: sondaggio, oltre 11 per cento di consensi per rinnovato partito Russia Giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prossime elezioni l'11 per cento dei russi potrebbe votare per il partito Spravedlivaja Rossija. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto statistico russo VtsIom. Oltre il 10 per cento del campione intervistato non ha escluso la possibilità di votare per la formazione politica di recente rinnovata sotto il nome Spravedlivaja Rossija-Za Pravdu (Russia Giusta-Per la Verità) . "La domanda chiave è quanti russi oggi dichiarano, in un modo o nell'altro, la disponibilità a votare per questo partito. Abbiamo parlato del 10 per cento alcune settimane fa. E ora questa cifra è dell'11 per cento", si legge nella nota che riferisce del sondaggio, mentre viene precisato che la stima potrebbe essere influenzata dalle notizie sull'unificazione dei due partiti. "Questa è piuttosto una stima preventiva, perché abbiamo posto questa domanda dopo aver informato sui processi dell'unificazione", viene precisato. (segue) (Rum)