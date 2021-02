Russia: sondaggio, oltre 11 per cento di consensi per rinnovato partito Russia Giusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 febbraio è nato il partito Russia Giusta-Per la verità, dalla fusione di tre formazioni politiche. Sergej Mironov, ex presidente del Consiglio della Federazione Russa e leader del partito Russia Giusta, è stato eletto presidente del rinnovato partito. I leader delle due formazioni politiche confluite nel nuovo partito, Zakhar Prilepin (Za Pravdu-Per la Verità) e Gennadij Semigin (Patrioty Rossij–Patrioti della Russia), hanno ricevuto le cariche di copresidenti. I due partiti confluiti nel nuovo soggetto politico hanno annunciato il proprio scioglimento. In precedenza, Prilepin ha chiarito che il primato di Mironov sulle altre due personalità è motivato dall'anzianità e dal fatto che il leader di Russia Giusta ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio della Federazione Russa nel periodo dal 2001 al 2011. L'unificazione dei partiti Russia Giusta, Per la Verità e Patrioti della Russia avverrà sulla base di una piattaforma socialdemocratica, considerata come "l'ideologia al momento più dinamica e aperta alle novità". I tre partiti terranno dei congressi in merito alla loro unificazione, dopodiché annunceranno in un congresso generale la creazione di una nuova formazione patriottica di sinistra, Russia Giusta-Per la Verità. "Russia Giusta è diventata la piattaforma politica e organizzativa per l'unificazione dei tre partiti. E questo è naturale, visti i nostri numerosi anni di attività", ha dichiarato Mironov. (segue) (Rum)