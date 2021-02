India: vaccini, per ministro Commercio rinuncia proprietà intellettuale può “rivitalizzare il mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal, ha dichiarato oggi che “57 Paesi si sono già uniti alla leadership dell’India nella richiesta della rinuncia alla proprietà intellettuale per i vaccini anti Covid”. Il ministro lo ha scritto su Twitter, facendo riferimento alla proposta lanciata qualche mese fa da India e Sudafrica agli Stati membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in merito all’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips). “Il mondo non può continuare a impegnarsi in discussioni senza fine mentre si perdono milioni di vite e mezzi di sussistenza. La rinuncia alla proprietà intellettuale offre un’opportunità per rivitalizzare il mondo”, ha aggiunto il ministro. (Inn)