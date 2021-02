Droga: Rampelli (Fd'I), Roma piazza di spaccio, Governo ripristini fondo per lotta stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I genitori si fanno il segno della croce quando mandano i figli a scuola. I dati ci dicono che siamo primi nella classifica europea sul consumo di droghe in età scolare. E i pochi presidi che cercano di fare vigilanza e contrasto, sostituendosi allo Stato, vengono contestati non dai ragazzi ma da genitori radical chic che vogliono fare gli alternativi. Altro paradosso: per un malinteso concetto di tutela della privacy i bidelli non possono entrare nei bagni delle scuole, luoghi preferenziali dove i giovani si sballano o spacciano". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia nel corso della conferenza stampa di presentazione della raccolta firme realizzata dal coordinamenti romani di Fd'I e di Gioventù nazionale. "La mobilitazione organizzata da Massimo Milani e Francesco Todde" - ha aggiunto Rampelli - "dimostra la continuità della battaglia contro la tossicodipendenza, sempre stella polare della destra italiana. Già ai tempi del Fronte della Gioventù ideammo una campagna provocatoria 'Erba, roba da conigli' per sottolineare che la droga è un atto di codardia e conformismo e che la vera trasgressione è coltivare stili di vita sani". (segue) (Com)