Droga: Rampelli (Fd'I), Roma piazza di spaccio, Governo ripristini fondo per lotta stupefacenti (2)

- "Oggi constatiamo - prosegue Rampelli - il totale disimpegno da parte dello Stato nella lotta a spaccio e consumo. Il dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato privato di autorevolezza e mezzi operativi. Semplicemente il governo su questa emergenza non c'è. I dati sono terrificanti: Roma è la più grande piazza di spaccio in Italia. Le morti aumentano dell'11 per cento, più di 7 persone ogni sette giorni. Siamo al secondo posto in Europa per uso di cannabis tra i giovani, al terzo posto per utilizzo di cocaina, girano nelle piazze reali e sul web oltre 300 tipi di sostanze sintetiche diverse. In questo deserto appare quindi ancora più meritoria l'azione investigativa del giornalista di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, al quale va il nostro personale ringraziamento perché con coraggio fa quello che dovrebbe fare lo Stato. Ci auguriamo che sia sotto protezione". Infine, sullo spaccio da parte di cittadini stranieri Rampelli propone: "Devono tornare a casa loro il più velocemente possibile. Vedremo l'azione del governo Draghi, ma la diversità dei punti di vista tra Pd, Lega, Forza Italia e M5s, è tutt'altro che rassicurante. C'è il rischio della cronicità di questi dati, figlia dell'inedita". (Com)