Speciale infrastrutture: Tav, confermati i vertici della franco-italiana Telt

- I governi di Italia e Francia, in applicazione degli accordi tra i due Paesi e come previsto dallo Statuto della società, hanno nominato i membri del Consiglio di amministrazione di Tunnel Euralpin Lyon Turin (Telt). Lo riferisce in un comunicato la stessa società, partecipata al 50 per cento da Italia e Francia attraverso le Ferrovie dello Stato Italiane (Fs) e il Ministero francese per l'Economia e la Finanza, e che è responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. Le autorità italiane e francesi hanno riconfermato il presidente di Telt Hubert du Mesnil ed il direttore generale, Mario Virano, mentre sono stati nominati come amministratori per l'Italia Oliviero Baccelli, professore dell'Università Bocconi, Roberto Ciciani, rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze, Speranzina De Matteo, rappresentante del ministero dei Trasporti italiano e Roberto Mannozzi, direttore centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo del Gruppo FS Italiane. Per la Francia, sono stati scelti come amministratori Adrien Bichet, capo dell'ufficio Trasporti della Direzione del bilancio; Bruno Dicianni, vicedirettore dello sviluppo e della gestione delle reti ferroviarie e delle vie navigabili interne della Direzione delle infrastrutture di trasporto, presso la Direzione generale dei trasporti e delle infrastrutture marittime; Vincent Lindsky, ispettore generale delle Finanze e Marie-Line Meaux, già ispettrice generale dell'Amministrazione e dello sviluppo sostenibile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito, aggiunge la nota, e questo garantisce la continuità delle azioni essenziali per il proseguimento del progetto, in particolare i lavori in corso e la preparazione dei contratti relativi allo scavo del tunnel principale, che dovrebbero essere affidati nei prossimi mesi secondo il calendario previsto dal Grant Agreement firmato con l'Unione Europea. (Com)