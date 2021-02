Speciale infrastrutture: Diga rinascita, Sudan propone mediazione quadripartita che includa Onu, Ua, Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan proporrà al nuovo presidente di turno dell'Unione africana, il congolese Felix Tshisekedi, di formare una squadra quadripartita per mediare nei colloqui in stallo sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). La richiesta, secondo quanto riferisce il quotidiano “Sudan tribune”, sarà avanzata nel corso di una visita a Khartum da parte di una delegazione congolese guidata da Alphonse Ntumba Luaba, coordinatore per la presidenza congolese dell’Ua. “Il governo sudanese spera che il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, persuaderà l'Etiopia e l'Egitto ad accettare una mediazione quadripartita che includa l'Unione africana, l'Unione europea e gli Stati Uniti oltre alle Nazioni Unite", ha detto al “Sudan Tribune” un alto funzionario del governo sudanese, aggiungendo che l'Unione africana, sotto la presidenza del Sudafrica, non è riuscita finora a compiere progressi tangibili nei colloqui e non è riuscita a portare l'Etiopia a coordinarsi con il Sudan per la prima fase di riempimento della diga nel luglio 2020. Il governo sudanese sostiene che dovrebbero essere compiuti rapidi progressi nei colloqui prima dell'inizio della seconda fase di riempimento, prevista nel prossimo luglio per una quantità prevista di circa 13,5 miliardi di metri cubi. La prima fase del riempimento, per circa 4,9 miliardi di metri cubi, ha interessato le stazioni di acqua potabile di Khartum. (Res)