Speciale infrastrutture: Diga rinascita, Egitto auspica riavvio negoziati

- Il ministro dell’Irrigazione dell’Egitto, Mohamed Abdel Atty, ha confermato il desiderio del suo Paese di portare a termine i colloqui sul riempimento e le operazioni della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo riferiscono i media locali. Abdel Atty lo ha detto durante un incontro con il coordinatore per la presidenza della Repubblica democratica del Congo dell’Unione africana, Alphonse Ntumba Luaba. Il ministro egiziano, informando Luaba sugli ultimi sviluppi dei colloqui sulla Gerd con Etiopia e Sudan, ha ribadito la posizione del suo Paese in difesa dei propri diritti idrici e dell’interesse di tutti in qualsiasi eventuale accordo sulla diga. Abdel Atty ha inoltre sottolineato gli sforzi per raggiungere un accordo equo e vincolante sulle linee guida per il riempimento e le operazioni della diga. A livello africano, il ministro del Cairo ha ribadito che l’Egitto non esita a sostenere i “fratelli” africani nel bacino del Nilo in vari settori, inclusa la fornitura di acqua potabile, la raccolta dell’acqua piovana, protezione da alluvioni e progetti per il bestiame. All’inizio del 2020 l’Etiopia ha annunciato piani per avviare la seconda fase del riempimento della Gerd entro la prossima estate, misura che Egitto e Sudan hanno rifiutato categoricamente. Lo scorso 11 gennaio i colloqui sulla diga sono falliti, quando i ministri degli Esteri e dell’Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia non sono riusciti a ottenere progressi riguardo alle controversie sui negoziati e gli aspetti procedurali relativi ai negoziati. (Cae)