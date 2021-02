Speciale infrastrutture: l'Egitto sostiene la proposta del Sudan per la diga etiope Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto sostiene la proposta avanzata dal Sudan in merito ai meccanismi di negoziazione sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), la mega-infrastruttura in costruzione in Etiopia che rischia di ridurre la portata del Nilo. Lo ha detto il ministro dell'Irrigazione egiziano, Mohamed Abdel-Atty, durante un incontro con il coordinatore dell'unità responsabile della presidenza dell'Unione africana (Ua), attualmente affidata alla Repubblica Democratica del Congo, il professor Alphonse Ntumba Luaba. La proposta sudanese chiede di includere gli Stati Uniti, l'Unione europea e le Nazioni Unite come mediatori nei negoziati tra Egitto, Sudan ed Etiopia sulla Gerd sotto il patrocinio dell'Ua. All'inizio del 2020, l'Etiopia ha annunciato l'intenzione di avviare la seconda fase di riempimento del serbatoio della Gerd entro la prossima estate, un passo che è stato categoricamente respinto da Egitto e Sudan. L'11 gennaio, i colloqui sul progetto Gerd sono falliti dopo che i ministri degli Esteri e dell'Irrigazione di Egitto, Sudan ed Etiopia non sono riusciti a ottenere alcun progresso a causa delle controversie sui metodi di negoziazione e sugli aspetti procedurali attinenti alla gestione dei negoziati. (Cae)