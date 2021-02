Sgomberi: De Petris (Leu), su ex Lavanderia Santa Maria Pietà decisione sbagliata e irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sgombero della ex Lavanderia del Santa Maria della Pietà "è uno sbaglio e una decisione irresponsabile assunta dalla Asl Roma 1 e dal Municipio XIV". Lo dichiara, in una nota, la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "È necessario che prima di tutti il presidente Zingaretti e poi la sindaca Raggi -aggiunge ancora - intervengano e riprendono il dialogo con le associazioni della ex Lavanderia per garantire la prosecuzione delle attività, che in quasi vent'anni hanno assunto un'importanza fondamentale sia sul piano sociale che su quello culturale. Il piano di utilizzo dei padiglioni per uffici e reparti sanitari, sul quale si pronuncerà il Tar del Lazio il prossimo 11 maggio, è in contraddizione con gli obiettivi le previsioni e la logica della legge Basaglia. Il presidente Zingaretti e la sindaca Raggi devono quindi adoperarsi subito per evitare che si perda l'esperienza preziosa della ex Lavanderia", conclude la presidente De Petris. (Com)