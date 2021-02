Russia: Navalnyj è stato trasferito in un luogo sconosciuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo Aleksej Navalnyj è stato trasferito dal centro di detenzione del Servizio penitenziario federale Matrosskaya Tishina. Lo ha riferito in un tweet il suo avvocato, Vadim Kobzev, senza aggiungere ulteriori dettagli. "Aleksej Navalnyj è stato trasportato dal Centro di detenzione-1 del Servizio penitenziario federale", ha dichiarato il legale. “Oggi sono venuto a trovarlo, mi hanno trattenuto lì per tre ore e alla fine hanno detto che l'incontro odierno era impossibile, visto che è stato trasferito”, ha detto l'avvocato. Al momento non è chiaro dove sarebbe stato trasferito Navalnyj.(Rum)