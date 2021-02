Pd: Rizzo Nervo, da Orlando parole divisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che il vicesegretario del Pd e ministro del Lavoro dice questa mattina sulla stampa che un confronto interno al Pd con misura e lealtà è quello che ci serve. Condivido. Poi leggo che definisce 'scorie' e 'rigurgiti' del passato i punti di vista differenti di alcuni compagni di partito, molti dei quali amministratori locali, impegnati ad affrontare la difficile quotidianità delle proprie comunità. Amministratori e dirigenti che pongono una preoccupazione per il futuro, non un'ossessione ciclica per il passato, che pare invece lambire altri. Parole queste che invece non condivido". Lo scrive in una nota Luca Rizzo Nervo, parlamentare del Partito democratico. "Rinnovare l'ambizione di interpretare un ruolo di riferimento per tanti, fuori da subalternità e timidezze, non è nostalgia, né autosufficienza, né tantomeno scoria: è il Pd", prosegue. "Spiace leggere parole divisive da chi ha la responsabilità di rappresentare l'intera comunità democratica, a cui oggi si è aggiunto un ruolo tanto importante e ambito al ministero del Lavoro", conclude Rizzo Nervo. (Com)