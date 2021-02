Ambiente: si è tenuta oggi tavola rotonda "Le città e la sfida della neutralità climatica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città e la sfida della neutralità climatica, la tavola rotonda promossa dal Green City Network e Italy for Climate, in collaborazione con l’smbasciata britannica e con il Gse e che aderisce al programma “All4Climate” del ministero dell’Ambiente, si è svolta oggi in modalità digitale. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata del Regno Unito a Roma. L’evento, in preparazione della COP 26 che si terrà nel prossimo novembre in Scozia, vuole promuovere una maggiore partecipazione delle città italiane alla sfida della neutralità climatica. Proprio le città, si stima, sono infatti responsabili dell’80 per cento delle emissioni di gas serra e nessun percorso di decarbonizzazione può quindi prescindere dal loro coinvolgimento. Sono oltre 100 le città italiane che hanno partecipato all’iniziativa e sono intervenuti, oltre ai rappresentanti delle autorità locali delle città di Glasgow, che si appresta ad ospitare proprio la COP26, amministratori di diverse città, da Parma, Bari, Livorno, Milano, Napoli e Genova, ma anche Rimini, Petriolo, Mantova, Miglianico, Montoro e Prato, per parlare di progetti in corso e criticità da affrontare. (segue) (Com)