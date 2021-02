Ambiente: si è tenuta oggi tavola rotonda "Le città e la sfida della neutralità climatica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sfida della neutralità climatica – ha dichiarato Giusy Lombardi, direttore generale per il clima, l’energia e l’aria del ministero dell’Ambiente- rappresenta una necessità e al tempo stesso una enorme opportunità per rendere più sostenibili le nostre città modernizzandole, migliorando la qualità della vita dei cittadini e ottenendo importanti ricadute economiche a livello locale. Le politiche messe in campo, sia a livello nazionale che internazionale, dal Ministero dell’Ambiente in questi ultimi anni-– ha proseguito – vanno proprio in questa direzione avendo posto la necessità di affrontare in modo organico da un punto di vista normativo, sia a livello centrale che locale, i tre obiettivi concorrenti della de-carbonizzazione, dello sviluppo economico e della qualità della vita dei cittadini per favorire una ripresa sostenibile ed equa nel percorso di lotta ai cambiamenti climatici”. (Com)