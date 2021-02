Sgomberi: Anpi Roma, intento fuorviante di mostrare equità facciata e affiancamenti inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma, in merito agli sgomberi effettuati in data odierna di un'occupazione fascista a Maccarese e dell'ex manicomio del Santa Maria della Pietà a Primavalle, in una nota commenta: "nuovamente si procede effettuando contemporaneamente operazioni di sgombero di realtà opposte e non assimilabili, con l'intento fuorviante di mostrare una 'equità' di facciata e affiancamenti inaccettabili, che tradiscono una visione di sacralità della proprietà privata del tutto estranea alla lettera ed allo spirito della Costituzione. Nel caso dell'occupazione fascista di un antico casale a Maccarese trattasi di un locale della Regione Lazio occupato circa 15 anni fa e nel quale gli occupanti non praticavano alcuna attività se non l'occupazione stessa (e per fortuna, aggiungiamo)". Nel caso dell'occupazione del Santa Maria della Pietà "l'occupazione era invece mirata a riconquistare spazi sociali, culturali e ambientali in un luogo altrimenti in stato di abbandono". Come già in occasione degli sgomberi effettuati in contemporanea dell'occupazione fascista di via Taranto e quella del Nuovo cinema Palazzo, l'Anpi provinciale di Roma, "esprime sconcerto e grande disappunto: i fascisti vanno sgomberati e le loro organizzazioni vanno sciolte in quanto lo prescrive la Costituzione e leggi dello Stato e le occupazioni di spazi abbandonati e destinati al degrado fatte a fini sociali, culturali e ambientali non sono in nessun modo assimilabili con le prime". (Com)