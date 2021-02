Covid: Toti, con governo Draghi non ho colto cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione della pandemia "un cambio di passo ancora non l'ho colto in questo governo, forse comprensibilmente, sono pochi giorni di lavoro". Lo ha detto a "Timeline" su Skytg24, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Rimane "il fatto - ha aggiunto - che si dica che fino a Pasqua il Paese resterà chiuso, il tema dell'applicazione di misure restrittive a territori con minori dimensioni delle Regioni, cosa che stiamo facendo un po' tutti in ordine sparso nei nostri territori, ma che potrebbe essere meglio regolamentata, la revisione dei parametri e l'accento posto sulle ospedalizzazioni, l'idea delle varianti del virus che vengono affrontate come se fossero quasi un fattore esoterico, non implicito alla malattia".(Rin)