Speciale energia: Cao (Saipem), da rinnovabili opportunità importanti in Europa e all’estero

- Saipem vede opportunità importanti sul fronte delle rinnovabili, e ha “una visibilità” per un portafoglio progetti da quattro miliardi nei nuovi paradigmi energetici in Italia e nel mondo. Così l’amministratore delegato della società, Stefano Cao, durante la conference call con i giornalisti sui risultati del 2020. “Vediamo opportunità interessanti in Europa, in paesi come la Francia, la Norvegia o la Gran Bretagna, e anche a Taiwan andando oltre la dimensione europea: operiamo in questo settore grazie ad una tecnologia proprietaria, e abbiamo senza dubbio un’ambizione importante che portiamo avanti nel quadro di un portafoglio molto più ampio”, ha spiegato. (Rin)