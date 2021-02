Speciale energia: Cao (Saipem), valutiamo aggregazioni nella perforazione se mercato migliorerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem continua a valutare possibili opportunità per valorizzare il business della perforazione, anche attraverso eventuali aggregazioni. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante la conference call con i giornalisti sui risultati del 2020. “Al momento il mercato versa in una situazione complicata, ma una ripresa e il rilancio degli investimenti le opportunità di combinazione potrebbero concretizzarsi: è comunque una direttrice strategica su cui continuiamo a lavorare”, ha spiegato, evitando di commentare l’ipotesi di un bond sostenibile Saipem per alleggerire il peso di Eni nel capitale della società. “Sono questioni che riguardano i soci: noi restiamo impegnati a far ripartire quel processo di crescita che aveva avuto una manifestazione evidente già nel 2019, prima di fermarsi a causa della pandemia”, ha detto. (Rin)