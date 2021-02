Speciale energia: Portogallo, Edp prevede di installare 20 GW rinnovabili entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energie di Portogallo (Edp) ha in progetto di installare 20 GW di energie rinnovabili entro il 2025, il 51 per cento delle quali saranno in energia eolica on shore (9,1 GW e 90 MW offshore). Segue l'energia solare con 9,4 GW di nuova capacità, corrispondente al 47 per cento dei nuovi progetti (8 GW solari fotovoltaici, 1,4 GW unità solari individuali installate sui tetti degli edifici per l'autoconsumo). Il Nord America ospiterà il 60 per cento dei nuovi progetti, seguita dall'Europa con il 25 per cento o e dall'America Latina con il 7 per cento. (Spm)