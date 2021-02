Speciale energia: Cao (Saipem), è il momento di puntare su gas e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del petrolio male non fa, ma non è più il tema principale nel medio e lungo termine: è il momento di porre l’enfasi sul gas – su cui contiamo molto come elemento di transizione verso i nuovi paradigmi energetici – e sulle rinnovabili. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante la conference call con i giornalisti sui risultati finanziari del 2020. Ricordando l’impegno della società nella riduzione di emissioni – e che rispetto ai nuovi contratti acquisiti nel 2020 circa il 90 per cento non è legato al petrolio – Cao ha ribadito la necessità di rinnovare gli asset e costruirne di nuovi tenendo a mente gli obiettivi di decarbonizzazione, aggiungendo di voler portare avanti anche i processi di elettrificazione delle navi della società. (Rin)