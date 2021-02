Speciale energia: ministro Petrolio Iraq, possiamo mantenere esportazioni elevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Iraq può mantenere la sua elevata capacità di esportazione di petrolio greggio, investendo in giacimenti a basso costo di estrazione. Lo ha detto il ministro del Petrolio di Baghdad, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, al portale iracheno "Shafaq". "Molti Paesi hanno cominciato a ridurre o mettere da parte la dipendenza sul petrolio fossile a causa della sua scarsa fattibilità economica", ha detto Abdul Jabbar, e "la domanda di petrolio calerà con la diminuzione delle capacità produttive di altri Paesi". Tuttavia, ha proseguito, "l'Iraq e alcuni altri Paesi manterranno la capacità (di esportare), perché abbiamo molto petrolio a basso costo" e questo "ci spinge a investire nel petrolio a basso costo di estrazione e con domanda elevata, abbandonando lo sfruttamento di giacimenti a costo elevato". In ogni caso, ha proseguito, "ciò non significa che possiamo mantenere un'elevata dipendenza dai ricavi del petrolio per finanziare il bilancio statale", ha detto Abdul Jabbar, evidenziando che "una crescita della popolazione del 2,5 per cento significherebbe un altro milione di cittadini, e un aumento del 7 per cento del fabbisogno energetico. È irragionevole dunque dipendere unicamente dal petrolio, bisogna cercare altre risorse, ad esempio investire sul petrolchimico", ha aggiunto.