Cultura: da Fondazione Sorgente Group un libro dedicato all'archeologo Antonio Giuliano

- La Fondazione Sorgente Group, su desiderio del presidente Valter Mainetti e sua moglie Paola, vicepresidente, "rende omaggio al professor Antonio Giuliano (Roma 1930-2018), archeologo, storico dell’arte e accademico dei Lincei, esponente di spicco della cultura italiana ed europea, presentando in streaming il volume 'Antonio Giuliano' mondi a confronto (pp. 704, De Luca Editori d’Arte) dallo Spazio Espositivo Tritone con interventi di Claudio Strinati, direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group e di Elena Ghisellini, docente di Archeologia classica presso l’Università di Roma Tor Vergata". "Il volume - si legge in una nota - raccoglie oltre sessanta saggi, redatti tra il 1951 e il 2010: una selezione attenta dei contributi dell’amplissima produzione scientifica, che Antonio Giuliano ha elaborato, frutto di viaggi, studi, ricerche, sempre nella volontà indagatrice di compiere nuove scoperte scientifiche e di poterle divulgare. Le sezioni tematiche riguardano la ritrattistica greca e romana, le sculture e i rilievi di epoca classica, la fortuna dell’antico e Restaurazione. Accanto agli scritti numerose foto originali provenienti dall’archivio dell’Autore, in molti casi da lui stesso eseguite nel corso dei suoi numerosi viaggi in Italia, in Grecia, nel resto d’Europa, nel Vicino Oriente, in Asia, in Africa settentrionale". Così lo ricorda la professoressa Elena Ghisellini: "Antonio Giuliano apparteneva alla 'stirpe', ormai estinta, dei grandi Maestri e per la sua inesauribile curiosità intellettuale, la poliedricità di interessi, l’immensa cultura, l’acutissima sensibilità formale, può costituire un modello di riferimento per le generazioni future". (segue) (Com)