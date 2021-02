Cultura: da Fondazione Sorgente Group un libro dedicato all'archeologo Antonio Giuliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il volume "comprende lo studio e il riconoscimento iconografico del volto del giovane Marcello, principe Giulio Claudio, designato da Augusto quale suo successore". L'opera appartiene alla collezione Archeologica della Fondazione Sorgente Group ed è stata giudicata da Giuliano tra i maggiori capolavori della prima età augustea. "Il grande archeologo - prosegue ancora la nota - è stato infatti sempre al fianco della Fondazione Sorgente Group fin dai primi anni di attività culturali, studiando e identificando numerose opere, come per la statua, unica nel suo genere, della Provincia inginocchiata, lo studio di una Protome di leone, utilizzata nel medio evo per le donazioni di grano in Campidoglio, il riconoscimento della scultura femminile panneggiata di Athena Nike con una statua greca di V secolo a.C., infine i numerosi confronti e studi sulla glittica antica. Per questo Valter Mainetti, presidente della Fondazione Sorgente Group, ha deciso di partecipare al sostegno per la realizzazione del volume e vuole, così, ricordare il lavoro dello studioso: 'Antonio Giuliano ha supportato all'inizio l'attività culturale della Fondazione Sorgente Group sempre con grande volontà ed entusiasmo. Il suo desiderio di conoscenza e scoperta lo portava ad approfondire e ricercare con grande profondità e passione non solo per l'Archeologia' ".