Sanità: Marcelli (M5s Lazio), proposta legge regionale per istituire psico - oncologo

- Introdurre nelle strutture ospedaliere la figura dello psico-oncologo "significa dare un supporto fondamentale ai pazienti, ai familiari e agli stessi operatori sanitari che quotidianamente affrontano i problemi legati alle patologie neoplastiche". Lo dichiara in una nota Loreto Marcelli, consigliere M5s alla Regione Lazio e vice-presidente della Commissione Sanità in merito alla riunione della Commissione regionale in cui è stata incardinata la Proposta di Legge a sua prima firma, sull'Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete oncologica regionale. "Regolamentare con una legge ad hoc l'istituzione di questa figura -ha detto Marcelli- vuol dire dare il giusto valore alla dimensione psicologico-sociale che una malattia come il cancro investe in maniera devastante". (segue) (Com)