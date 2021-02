Milleproroghe: Ostellari (Lega), italiani attendono risposte, ora guardiamo al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani hanno atteso risposte senza riceverne. Ora apriamo una nuova stagione: basta rinvii e scorciatoie, basta fughe dalla responsabilità, basta proroghe, basta Dpcm. Lavoriamo per costruire, per innovare, per liberare le forze migliori del nostro Paese dalla burocrazia e dalle ingiustizie, con provvedimenti che guardino al futuro e non al passato. Su questo, la Lega c’è". Lo ha detto il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, durante le dichiarazioni di voto al decreto Milleproroghe svoltesi oggi in Aula. (Rin)