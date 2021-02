Milleproroghe: De Carlo (Fd'I), governo nuovo ma vecchi vizi come conferma ennesima fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli l'Italia, Luca De Carlo, nel corso della sua dichiarazione di voto sul decreto Milleproroghe ha osservato che "questo è un governo nuovo, ma che si trascina i vecchi vizi, come conferma l'ennesima fiducia. Una decisione - ha continuato il parlamentare - che non ha consentito all'unica forza politica di opposizione di discutere almeno un emendamento su un provvedimento importante quanto il decreto Milleproroghe. E nonostante avessimo dichiarato la nostra opposizione patriottica e non ostruzionistica". L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Invece, la maggioranza dopo aver colpevolmente perso due mesi di tempo in lotte di potere, ha deciso di porre la fiducia al decreto Milleproroghe, impedendo di affrontare i tanti problemi irrisolti dell'Italia come il rinvio delle cartelle esattoriali, che scadranno tra 3 giorni. Oppure di stabilire l'estensione della golden power per tutto il 2021. Purtroppo - ha concluso De Carlo -, sono prevalse le vecchie logiche che confermano i nostri timori e che questo governo è in perfetta continuità con il Conte bis". (Rin)