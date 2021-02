Imprese: Equita investe nel welfare aziendale e rafforza il concetto di partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equita, l’investment bank indipendente italiana, annuncia il piano di welfare aziendale per l’anno 2021 volto a supportare la crescita dei propri professionisti e attrarre nuovi talenti all’interno della partnership. Da sempre - sottolinea una nota - Equita promuove lo sviluppo delle competenze e il benessere delle proprie risorse, e il piano di welfare aziendale va in questa direzione. L’obiettivo è incentivare e fidelizzare ulteriormente sia le risorse senior che quelle junior, offrendo un’interessante combinazione di benefici monetari e non, un ambiente di lavoro piacevole e quindi più produttivo, e una attenzione particolare al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. “In Equita puntiamo a fare impresa in modo sostenibile e per farlo dobbiamo prima di tutto investire sulle competenze e sulle persone”, ha dichiarato Stefania Milanesi, chief Financial officer e chief Operating officer di Equita. “L’obiettivo del gruppo è far partecipare al progetto di partnership tutti i dipendenti, premiando le risorse più proattive e i migliori talenti”. Il gruppo ha deciso di confermare anche per il 2021 le iniziative a beneficio di tutti i dipendenti già intraprese in passato e sintetizzabili nelle seguenti macroaree: welfare, caring ed education.(Com)