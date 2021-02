Romania: premier Citu, al terzo posto Ue per persone vaccinate contro il Covid con due dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania, contro ogni pronostico, sta portando avanti una campagna di vaccinazioni anti Covid-19 di successo. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, all'evento "Performers of the Year 2020", organizzato dalla Borsa di Bucarest. "La sfida principale di quest'anno - la campagna di vaccinazione e, finora, la Romania, contro tutti coloro che non ci hanno dato una possibilità, ha una campagna di vaccinazione di successo. Siamo al terzo posto nell'Unione europea per numero di persone vaccinate con le due dosi e globalmente siamo al settimo posto. Nessuno ci credeva in questa possibilità quando è iniziata la campagna di vaccinazione. Nessuno pensava che la Romania avrebbe portato avanti una campagna di vaccinazione di successo ma, proprio come l'anno scorso, abbiamo fatto i compiti, abbiamo presentato un piano, lo abbiamo realizzato e lo porteremo a termine", ha detto Citu.(Rob)