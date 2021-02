Milano: Fidanza (Fd'I), serve "semestre bianco" che impedisca tracciamento nuove piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Ortica a Legioni Romane, passando da via Novara e Bisceglie, altre zone della città stanno per trasformarsi in un imbuto micidiale di traffico e smog. Merito naturalmente dell'ideologia ambientalista del duo Sala-Granelli, che continua a disegnare piste ciclabili senza senso in tutta Milano. Il nuovo annuncio è di altri 39 chilometri entro la primavera, che vanno ad aggiungersi ai 61 già realizzati. Forse Sala e Granelli non girano la città, non passano da viale Monza, corso Buenos Aiers e corso Venezia dove la circolazione è perennemente paralizzata grazie ai loro progetti green. Non è più possibile creare danni e disagi alla città a pochi mesi dalla fine del mandato. Serve un semestre bianco che impedisca a questa giunta di stravolgere ulteriormente la viabilità". Lo afferma in una nota l'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia e membro della commissione Trasporti del Parlamento europeo, Carlo Fidanza. (Com)