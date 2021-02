Milleproroghe: Pagano, accolte nostre proposte, FI vota a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Premesso che questo provvedimento arriva al Senato solo per una mera ratifica e che è stato scritto dal precedente governo e da un'altra maggioranza, Forza Italia ha provato, devo dire con qualche successo, a migliorarlo. Miglioramenti che si dovranno realizzare in futuro e per i quali l'attuale governo ha preso precisi impegni. Faccio alcuni esempi: una diversa regolamentazione degli sfratti per morosità, per i quali il governo dovrà prevedere ristori in favore dei proprietari anche del 60 per cento dei canoni non percepiti; le assunzioni nella Pa privilegiando il personale precario già formato. L'assunzione di medici per colmare i buchi che esistono nella sanità territoriale e nella rete oncologica. E poi la ragionevole durata del processo riconsiderando l'abolizione della prescrizione. Queste ed altre proposte sono state inserite negli ordini del giorno che abbiamo presentato e che sono stati condivisi dal governo. Da qui il nostro voto favorevole al Milleproroghe". Lo ha detto in Aula il senatore Nazario Pagano, dichiarando il voto favorevole di Forza Italia al decreto Milleproroghe. (Rin)