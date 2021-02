Speciale energia: Arera, bonus automatici su acqua, luce e gas per famiglie in disagio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni nucleo familiare, prosegue la nota, ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza: le condizioni per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; con almeno 4 figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20 mila; titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. In aggiunta, prosegue la nota, uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici. I bonus sociali sono applicati direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta, mentre nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata viene riconosciuto l’intero importo alla famiglia disagiata una volta l’anno. (Com)