Speciale energia: Arera, bonus automatici su acqua, luce e gas per famiglie in disagio economico

- Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico: da quest’anno basterà compilare la dichiarazione sostitutiva unica per ottenere la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua. Stando al comunicato stampa di Arera, questo consentirà di garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari: il meccanismo ha validità dal primo gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione: nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure. Basterà quindi presentare ogni anno la Dsu, spiega Arera, per ottenere la certificazione Isee, e se il nucleo familiare rientra nei parametri l’Inps invierà automaticamente le informazioni al sistema informativo integrato. (Com)