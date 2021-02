Speciale energia: Shell prevede raddoppio domanda globale di Gnl entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda globale di gas naturale liquefatto (Gnl) dovrebbe quasi raddoppiare fino a 700 milioni di tonnellate entro il 2040. Questo quanto si legge in un rapporto della compagnia anglo-olandese Royal Dutch Shell, riferita alle prospettive annuali di mercato del Gnl. La domanda globale è stata di 360 milioni di tonnellate lo scorso anno, in lieve aumento rispetto ai 358 milioni di tonnellate del 2019, nonostante la volatilità causata dalle restrizioni durante la pandemia di coronavirus. I prezzi globali del Gnl hanno toccato il minimo storico all'inizio del 2020, ma nei mesi finali si sono registrati i massimi da sei anni a questa parte, grazie alla ripresa in alcune parti dell'Asia. Proprio questo continente dovrebbe guidare quasi il 75 per cento della crescita della domanda di Gnl fino al 2040, poiché la produzione interna di gas diminuirà e il Gnl sostituirà le fonti energetiche a emissioni più elevate. (Beb)